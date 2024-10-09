На выставке «Золотая осень» подписали важные для Подмосковья соглашения

Важность продовольственной безопасности

В XXVI российской агропромышленной выставке принимают участие сотни производителей из разных регионов страны. Духин считает, что у Подмосковья «четкая ниша», если говорить о сельском хозяйстве. Специалисты много работают, что обеспечивать продовольственную безопасность России. Есть и успехи, которые достигли в предыдущие 10 лет.

«Например, губернатор (Андрей Воробьев — ред.) ставил достаточно серьезные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, фактически удалось создать новую отрасль, которая очень грамотно встроилась в экономику региона — Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. В целом по стране производство выросло в 3 раза, а в Подмосковье — в 28. Раньше в значительной степени это была импортная продукция», — отметил Духин.

По его словам, важно уходить от импорта в сельском хозяйстве — новое время ставит новые вызовы. Санкции и ограничения заставляют думать о продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что важно обеспечивать независимость от импорта семян, селекционного материала.

«В Воскресенске скоро запустится проект с инвестициями в 12 млрд рублей, где как раз будет вестись эта работа. И мы рассчитываем, что Подмосковье внесет большой вклад в появление собственного высококачественного селекционного материала. А ГК „Лето“ планирует реализовать в Кашире крупный инвестиционный проект по производству пищевого яйца. Рассчитываем запустить его в начале 2026 года. Это позволит более чем в 10 раз увеличить объемы производства и выведет наш регион в число лидеров по этому показателю», — добавил Духин.