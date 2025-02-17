На воскресенском предприятии поставили новый рекорд по производству фосфорной кислоты

Цех экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) № 3 филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в г. Воскресенске в начале февраля установил рекорд по выпуску фосфорной кислоты — 19 тыс. тонн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цех ЭФК № 3 занимает одно из ключевых мест на предприятии: здесь выпускают высококачественную кислоту, лежащую в основе производства сложных и водорастворимых удобрений. Увеличение объема выпуска фосфорной кислоты связано с постоянным ростом спроса на фосфорсодержащие удобрения как в России, так и в странах ближнего зарубежья.

«Высоких показателей удалось достичь благодаря осуществлению ряда мероприятий, связанных с модернизацией и установкой нового оборудования, а также слаженной работе сотрудников цеха. Они контролировали все этапы производства и вовремя вносили корректировки в технологический процесс. В планах — обеспечивать максимальную нагрузку при минимальных простоях», — рассказал главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Владимир Шведиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.