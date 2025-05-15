На Урале прошел форум «Матери при деле» для женщин, занимающихся бизнесом

Женщины-предприниматели на ежегодном форуме «Матери при деле», организованном Свердловским региональным отделением Союза женщин России, поделились историями успеха на работе и в материнстве, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Женщины реализуются в различных областях, не только как мама, жена, чтобы быть счастливым человеком, нужно быть успешным человеком в плане самореализации, в том числе и в собственном бизнесе», — заявила председатель регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова.

Она отметила, что сегодня были услышаны истории трех прекрасных женщин, реализовавших себя и в бизнесе.

В ходе мероприятия был представлен образовательный проект под названием «Мама-предприниматель», в рамках которого женщины, совмещающие бизнес и материнство, смогут получить новые знания, наставничество и поддержку. Более того, участницы смогли послушать разбор бизнес-кейсов, ошибок и успешных решений от предпринимательниц региона.

Также на форуме прошла презентация актуальных мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Заместитель председателя регионального отделения Союза женщин России Ирина Богинская рассказала, что все принимаемые меры обсуждаются с сообществом бизнеса, а государство действительно активно поддерживает предпринимателей. Организованы меры финансовой, образовательной, нематериальной поддержки, проводятся различные форумы.