На тепличном комплексе в Воскресенске внедряют пилотный проект по повышению производительности труда

Ежегодно на тепличном комплексе в городском округе Воскресенск собирают 44 тысячи тонн свежих овощей. Для повышения этих показателей руководство регулярно внедряет новые технологии. В салатном отделении был запущен проект по повышению производительности труда, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Площадь отделения — 2,2 гектара и так как культура для нас новая, оборудование тоже новое, мы здесь внедряем новый пилотный проект на федеральном уровне по повышению производительности труда. Прошли первый этап уже очень неплохо, с достойными результатами. Впереди ещё два. Мы уже сделали отчёт по первом этапу и наградили сотрудников, которые активно себя проявили в рабочем процессе. У людей есть энтузиазм, желание пройти этот проект достойно. Этот проект даёт нам возможность уйти от слабых мест, организовать рабочие места каждого овощевода. Одним словом — распределить людей таким образом, чтобы не было лишних и не нужных движений. Если ранее до начала проекта мы делали 17-20 тысяч штук салата в день, то сейчас у нас уже объем достиг тридцати тысяч. Рабочий процесс структурировали, люди стали больше собирать и соответственно стали получать больше заработной платы», — рассказала главный агроном тепличного комплекса «Подмосковье» Светлана Шишкина.

Данная программа реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда» АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Линию по производству листового салата сортов «Фриллис» и «Афицион» здесь запустили в прошлом году. Сейчас объём данной продукции в сутки составляет порядка 30 тысяч штук. Общая площадь тепличного комплекса — 61 гектар. Сейчас здесь работают около тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.

