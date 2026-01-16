На Ставрополье средний уровень зарплат шаурмистов вырос до 74,5 тыс руб

сегодня в 21:41

Зарплата шаурмистов на Ставрополье выросла на 6%

В Ставропольском крае к 2026 году оплата труда специалистов по приготовлению шаурмы увеличилась на 6%, достигнув отметки в 74,5 тысячи рублей ежемесячно, сообщает «Победа 26» .

Представители платформы «Авито Работа» отметили, что подъем спроса на фастфуд в России оказывает влияние на динамику рынка труда.

Наиболее высокие доходы у шаурмистов зафиксированы в Москве — 113,5 тысячи рублей. Второе место занимает Московская область со средним показателем в 104,9 тысячи рублей. Замыкает первую тройку лидеров Санкт-Петербург, где среднемесячная заработная плата составляет 96,1 тысячу рублей.

«Кадровая потребность усиливается из-за высокой плотности точек общепита, поэтому рост предлагаемых зарплат опережает рынок», — уточнил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Андрей Кучеренков.

