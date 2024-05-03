На срочном рынке России могут появиться обязательные продажи топлива

В настоящее время продажи топлива на срочном рынке в объеме 1% от норматива в основной секции являются добровольными и носят рекомендательный характер, но власти задумались о том, чтобы изменить этот статус на обязательный.

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в апреле 2024 года получили поручение от вице-премьера Александра Новака представить проект по развитию срочного рынка и продаже нефтепродуктов на биржевых торгах. Проект должен быть согласован и представлен до 15 мая.

С 1 марта компании получили возможность продавать на срочном рынке 1% топлива от основной секции «Нефтепродуктов». В рамках этой возможности реализовывать можно в том числе бензин и дизельное топливо.