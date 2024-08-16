На северо-западе столицы создадут свыше 39 тыс рабочих мест по горпрограмме

По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в северо-западном административном округе Москвы создадут свыше 39 тыс. новых рабочих мест. Большая их часть появится в офисных комплексах, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что благодаря принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным программе создания МПТ инвесторы получают льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования участков для строительства жилья, если они постоят вне центра города социальные, деловые или промышленные объекты.

«На северо-западе столицы в рамках данной программы появятся 16 новых объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 39 тыс. москвичей. Больше всего новых рабочих мест откроется в офисных комплексах», — сказал Ликсутов.

Бизнес-центры построят в Щукине, Покровском-Стрешневе и Хорошево-Мневниках. К примеру, благодаря деловому центру, который в следующем году закончат строить на улице Шеногина, появится более 4 тыс. рабочих мест. Из них порядка 1,6 тыс. рабочих мест возникнут по программе создания мест приложения труда.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, соглашение о возведение делового центра по программе МПТ на улице Шеногина подписали в 2021 году. Строящееся 25-этажное здание будет иметь площадь порядка 75 тыс. кв. м.

«На текущий момент конструктив бизнес-центра полностью возведен, в здании ведется монтаж инженерных систем, начата установка лифтов. В рамках программы создания МПТ там появится около 1,6 тыс. рабочих мест», — сказал Гарбузов.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет повышенное внимание качеству возведения деловых объектов в городе.

«Здание бизнес-центра строится с декабря 2022 года, и все этапы его возведения проходят под надзором инспекторов Комитета при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз, осуществляющих инструментальный контроль», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что за это время прошло 8 выездных проверок.

В деловом центре площадью 44,4 тыс. кв. м будут располагаться офисы крупных стройкомпаний. Организуют различные зоны взаимодействия и типы рабочих мест. Первые этажи займут заведения общепита и магазины, доступные не только сотрудникам офисов, но и местным жителям.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов, прилегающую территорию ждут озеленение и благоустройство.

«Инвестор установит малые архитектурные формы и наружное освещение, а также обустроит проезды и тротуары», — уточнил Кузнецов.

Благодаря этому здание свяжут с объектами транспортной инфраструктуры и с жилыми домами.

«Офисный центр гармонично вписан в городскую среду и будет иметь прямой выход к будущей станции метро „Звенигородская“. То есть, здание возводится с другими объектами инфраструктуры», — рассказал директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.

Он пояснил, что эта синергия предоставляет более качественный подход в организации городского пространства, благодаря которому получится создать комфортную среду.

В течение 4 лет реализации программа создания МПТ охватила почти все районы Москвы. Городское правительство заключило с инвесторами свыше 120 соглашений на возведение более 6 млн кв. м недвижимости — спортивных, культурных и образовательных учреждений, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий. Появится больше 281 тыс. новых рабочих мест почти во всех сферах городской экономики, а объем привлеченных инвестиций будет превышать 2 трлн рублей.

Отправить заявку на участие в программе создания МПТ застройщики могут через инвестпортал столицы.