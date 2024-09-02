На севере столицы по горпрограмме появится около 50 тыс новых рабочих мест

По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на севере Москвы возведут 22 экономически и социально важных объекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Создание комплексной сбалансированной городской инфраструктуры — ключевая задача программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина. В обмен на льготу при возведении многоквартирных домов девелоперы построят на севере столицы 22 социально и экономически важных объекта, куда смогут трудоустроиться около 50 тыс. москвичей», — отметил Ликсутов.

В 7 районах Северного административного округа столицы неподалеку от жилых домов строят современные промышленные технопарки, детсады, школы и офисные центры.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в Молжаниновском районе построят 2 промышленных технопарка, где появится порядка 1,6 тыс. новых рабочих мест.

«В районах Аэропорт, Западное Дегунино, Тимирязевский, Левобережный и Хорошевский возведут 9 офисно-деловых зданий более чем на 42 тыс. рабочих мест. Кроме того, за счет частных инвестиций на севере Москвы построят новые школы, детские сады и логистический парк», — сказал Гарбузов.

По программе создания мест приложения труда первый объект в САО сдали в эксплуатацию в прошлом году — детсад на 150 мест, который вошел в состав школы № 2100. Объект располагается по адресу: Пяловская улица, д. 6.

В течение 4 лет реализации программа МПТ охватила почти все районы столицы. С инвесторами правительством Москвы было заключено свыше 120 соглашений, которые подразумевают возведение более 6 млн кв. м недвижимости — учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий. Благодаря этому появится свыше 281 тыс. новых рабочих мест почти во всех сферах городской экономики.

Застройщики могут отправить заявку для участия в программе создания МПТ с помощью онлайн-сервиса на инвестпортале столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что по программе уже возвели музей, детсады, школы и прочие объекты. В программу внесут более 2 трлн частных инвестиций.