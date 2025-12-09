На рынке M&A наблюдается символическая активность — мнение эксперта

Ноябрь 2025 года на российском рынке M&A (слияний и поглощений) прошёл под знаком минимальной, скорее символической активности. Участники рынка заняли выжидательную позицию, отслеживая три ключевых фактора, которые определят динамику сделок в ближайшие месяцы: поведение рубля, траекторию ключевой ставки и решения по вопросу возможной конфискации российских активов за рубежом, заявил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Наиболее заметным событием стало получение Citigroup официального разрешения на продажу российского подразделения Citibank Russia структурам Renaissance Capital. Подписанный президентом указ фактически закрепил окончательный уход Citigroup с российского банковского рынка, отмечает эксперт. Текущая трансформация финансового сектора продолжается: западные игроки завершают выход, а их активы переходят под контроль российских групп, что снижает санкционное давление и усиливает внутреннюю консолидацию.

Несмотря на общее сокращение количества сделок по сравнению с докризисными периодами, отдельные отрасли продолжают демонстрировать устойчивый интерес инвесторов — прежде всего производство упаковочных материалов, внутренний FMCG-сегмент и частная медицина, констатирует Перелешин.

С точки зрения краткосрочных перспектив, возможное решение ЕС о конфискации российских активов может запустить новую волну внутренних сделок с иностранными активами — как добровольных, так и оформленных через принудительный переход контроля, считает он.

«Среднесрочно можно ожидать, что крупные российские холдинги активизируют стратегическую консолидацию, стремясь укрепить вертикальную интеграцию и закрыть узкие технологические ниши. В условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к дешёвому финансированию на первом плане в ближайшие месяцы останутся стратегические приобретения», — прогнозирует эксперт.