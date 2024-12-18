На реализацию соцзащиты населения в Подмосковье выделят 164 млрд рублей в 2025 году

Государственная программа «Социальная защита населения Московской области» — одна из самых крупных в региональном бюджете. Ее реализация нацелена на модернизацию и развитие сектора социальных услуг, совершенствование регулирования рынка труда и занятости, а также на гарантированное выполнение всех действующих социальных обязательств перед жителями региона. Законом о бюджете на 2025–2027 годы на реализацию этой программы в 2025 году запланированы средства в объеме 164 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Ключевые статьи расходов направлены на социальное обеспечение и обслуживание населения. Основную часть финансирования — 105 млрд рублей — получит подпрограмма «Социальная поддержка граждан». В ней предусмотрены регулярные выплаты и льготы отдельным категориям граждан, в том числе: ветеранам труда, военной службы, военнослужащим и участникам специальной военной операции, а также членам их семей, пенсионерам и лицам предпенсионного возраста.

Значительная часть расходов — 51 млрд рублей — заложена и на подпрограмму «Развитие института семьи и повышение рождаемости». В бюджете предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка; обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; компенсации стоимости по оплате коммунальных услуг многодетным семьям; предоставление семьям с новорожденными детьми денежной выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми; выплату ежемесячного пособия детям-инвалидам и ВИЧ-инфицированным детям; предоставление денежной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье и другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.