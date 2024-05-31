На развитие Дмитровского мебельного комбината одобрен заем в 27 млн рублей
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Дмитровский мебельный комбинат планирует вдвое увеличить производительность труда за пять лет. Для этого ему был выделен заем в размере более 27 млн рублей.
Дирекция дмитровского предприятия начала обновлять оборудование в ключевых цехах. Для реализации проекта комбинату одобрили льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности.
«На развитие нам из средств федерального и регионального фондов развития промышленности одобрен совместный заем в размере более 27 миллионов рублей», — рассказал гендиректор предприятия Игорь Макаров.
Дмитровская компания закупает автоматизированные станки по всей производственной линии на базе решений, созданных в ходе участия в нацпроекте «Производительность труда». Это позволит не только увеличить объем выпуска, но и значительно улучшить качество выпускаемой продукции.
«В связи с растущим спросом мы приняли решение оптимизировать существующее производство. По итогам первого года реализации нацпроекта „Производительность труда“ эффективность ДМК выросла на 53,1%. К 2028 году мы рассчитываем повысить производительность труда на комбинате на 97,1%», — добавил Макаров.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.
«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.