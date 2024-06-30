На производство зеленого аммиака в Египте потратят 33 млрд долларов

сегодня в 21:03

Египет и ЕС подписали четыре соглашения о производстве зеленого аммиака

Египет и Европейский союз достигли договоренностей и подписали сразу четыре соглашения о строительстве предприятий по производству зеленого аммиака, которые будут располагаться на египетской территории, сообщает ТАСС .

Общая стоимость производства зеленого аммиака составила 33 млрд долларов. Соответствующие документы подписали в присутствии премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, министра электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммеда Шакера и министра планирования и экономического развития Халы ас-Саид.

Одно из соглашений на 11 млрд долларов подписали с немецкой компанией DAI Infrastruktur GmbH. Согласно документу, предприятие будет находиться в промзоне востоку от египетского города Порт-Саид, и там будут производить экологически чистый аммиак.

Три других объекта будут возведены в Айн-Сохне.