На предприятии в Подмосковье произвели рекордное количество удобрения за сутки

В середине сентября цех аммофоса № 1 филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске произвел одной производственной цепочкой рекордное количество монокалийфосфата — 82 тонны в сутки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Созданная на нашем предприятии технологическая цепочка позволяет обеспечить нам производительность 40 тонн удобрения в сутки. Но в этом месяце коллектив цеха побил исторический рекорд по выпуску монокалийфосфата, превысив суточную норму более чем вдвое, до 82 тонн. Это стало возможным благодаря рационализаторским предложениям и усовершенствованиям технологии выпуска. Мы бы не достигли этих результатов без вспомогательных служб — показатели эффективности оборудования были на высоком уровне», — подчеркнул главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Владимир Шведиков.

Монокалийфосфат — водорастворимое удобрение, которое филиал «ВМУ» начал выпускать год назад. Удобрение пользуется большим спросом, так как широко применятся для корневых и внекорневых подкормок овощных, злаковых и садово-огородных культур как в теплицах, так и в отрытом грунте.

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