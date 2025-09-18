На предприятии в Павловском Посаде прошла экскурсия для участников СВО

На предприятии АО «Экситон», расположенном в Павлово-Посадском городском округе, состоялась экскурсия для участников специальной военной операции и членов их семей. В рамках поездки завод посетили 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Экскурсии, которые мы проводим, позволяют участникам СВО ознакомиться с работой подмосковных предприятий. Завод «Экситон» работает более 80 лет и занимается разработкой элементов электронной аппаратуры, поэтому он интересен не только современными технологиями, но и своей историей», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

Помимо разработки и выпуска заказных цифровых, аналоговых и цифро-аналоговых интегральных микросхем, компания занимается разработкой гибридных микросхем имикромодулей, сборкой микросхем в корпуса, испытаниямимикросхем, а также проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Гости предприятия ознакомились с его историей и этапами производства, а также смогли задать интересующие вопросы сотрудникам.

В Московской области регулярно проводятся экскурсии на различные предприятия, направленные на привлечение ветеранов спецоперации к освоению новых профессий с целью дальнейшего трудоустройства. Участниками проекта также стали «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин» и индустриальный парк «Есипово».

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.