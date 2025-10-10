На предприятии «Гофрон» в Кашире прошла экскурсия для участников СВО

В рамках промышленного туризма подмосковные предприятия продолжают принимать экскурсионные группы с участниками СВО. Очередная экскурсия прошла на предприятии «Гофрон» в г. о. Кашира. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

АО «Гофрон», входит в ООО «Группа компаний ДАФ», является одним из старейших предприятий в Кашире — в прошлом году компания отметила 55-летний юбилей. Предприятие производит гофрокартон различных марок, ящики и упаковку.

В рамках экскурсии участники СВО и члены их семей познакомились с процессом производства гофрокартона и выпускаемой продукцией, узнали о возможности трудоустройства.

Экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» предложило проводить правительство Подмосковья. Предприятия Московской области с готовностью поддержали эту инициативу.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.