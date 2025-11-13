На подмосковном заводе разработали прототипы машин для литья резины

Малая технологическая компания (МТК) из г. о. Подольск — предприятие «Полиэдр» разработала уникальное промышленное оборудование. В рамках развития технологического суверенитета на предприятии разработали и собрали прототипы машин для литья резины под давлением. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На заводе «Полиэдр» изготавливают порядка 1000 тонн резиновых изделий в год. Продукцию используют в автомобильной, железнодорожной, нефтегазовой и сельскохозяйственной промышленности. Компания активно развивает внедренческое направление и не только в части конечной продукции, но и в сфере производственных решений. Так, на заводе собрали три единицы оборудования для литья резины, которые уже работают. Таких машин ранее в России не производилось. В данный момент компания получает патент на это изобретение, после чего планирует оснастить таким оборудованием все производство», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным предприятия, рабочие прототипы машин для литья резины под давлением по своим производственным характеристикам превосходят все известные аналоги. Машины значительно повышают производительность и качество конечной продукции. Как только разработка пройдет сертификацию, «Полиэдр» планирует запустить серийное производство такого оборудования — в стратегии компании открывать для этого новое станкостроительное производство.

За счет активной технико-внедренческой деятельности предприятия компания «Полиэдр» была включена в реестр Минэкономразвития РФ в качестве малой технологической компании (МТК).

«Включение в реестр МТК позволяет предприятиям использовать механизм реестровой поддержки, а также воспользоваться льготными займами для дальнейшего развития. «Полиэдр» — одна из подмосковных компаний, включенных в соответствующий реестр Минэкономразвития РФ, а всего в регионе, по нашим оценкам, работают порядка 120 промышленных организаций, которые могут получить статус МТК. Таким образом, Московская область имеет существенный потенциал для технологического развития стратегического сегмента промышленности за счет малых предприятий», — считает заместитель председателя совета ТПП РОССИИ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Андрей Толстиков.

Подольский завод «Полиэдр» является поставщиком резинотехнических изделий для многих крупных предприятий России и ЕАЭС. Предприятию более 30 лет. Сегодня здесь трудятся более 60 человек. Завод выпускает 1 000 наименований резиновой продукции — от наглазника для оптического прицела до основания вертолетных площадок.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.