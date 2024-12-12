На подмосковном предприятии прошел бизнес-визит с целью обмена опытом

На площадке подмосковной чайно-кофейной фабрики «Майкомплекс» состоялся бизнес-визит региональных предпринимателей с целью обмена опытом. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания продемонстрировала участникам производственный процесс, полный цикл упаковки чая, а также провела мастер-класс, на котором эксперты предприятия рассказали о сортах кофе, особенностях их обработки и обжарки.

Компания «МАЙ» представлена на рынке с 1991 года и является одним из крупнейших производителей чая и кофе в стране. В год объем выпуска продукции достигает 24 тысяч тонн, это порядка 280 миллионов упаковок чая и кофе, которые представлены как в регионах России, так и за рубежом.

Участники бизнес-визита, заинтересованные развитием чайно-кофейной отрасли, имели возможность задать вопросы руководству компании о тонкостях работы в сфере. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.