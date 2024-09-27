На подмосковном предприятии «Метровагонмаш» отпраздновали День машиностроителя

На заводе «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в городском округе Мытищи прошло торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику — Дню машиностроителя, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На заводе «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в городском округе Мытищи прошло торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику — Дню машиностроителя.

Метровагонмаш — крупнейший в России производитель вагонов метро, который уже более 120 лет работает в Подмосковье. Предприятие выпускает сотни составов не только для Московского, но и Белорусского, Ташкентского и Азербайджанского метро.

Участник программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил крупное промышленное предприятие и изучил организацию работы компании.

«По случаю праздника поздравляю сотрудников одного из ведущих машиностроительных предприятий России. Вклад завода в отрасль и нашу повседневную жизнь трудно переоценить. В рамках стажировки в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области я посетил уже целый ряд подмосковных промышленных предприятий, чтобы изучить организацию работы на производствах. Впечатляют не только размеры предприятий, современное оснащение и российские разработки, но и те, кто делает все это возможным, воплощая в жизнь самые оригинальные и инновационные идеи. Именно люди — главная сила», — сказал Лосунчуков.

Предприятие было основано в 1987 году. «Метровагонмаш» производит подвижной состав, а также поставляет запчасти, проводит капремонт, модернизацию и сервисное обслуживание своей продукции. В разные годы предприятие выпускало трамваи, первые электропоезда, первые вагоны метро, миллионы грузовых автомобилей и прицепов, современные рельсовые автобусы и дизель-поезда.

За последние 20 лет выпущено более 6500 вагонов метро. Сегодня более 10 тыс. вагонов перевозят свыше 16 млн пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран мира. Мощность производства — более 800 вагонов и рельсовых автобусов в год. В Подмосковье на предприятии «Метровагонмаш» произведены 9 из 10 вагонов метро в России.

Чтобы больше узнать о компании на «Метровагонмаше» проводят экскурсии, на которых подробно знакомят с производственными процессами и рассказывают о продукции предприятия. С этой целью ежегодно для студентов ВУЗОВ, СУЗОВ, а также для детей школьных и дошкольных учреждений, проводится Неделя без турникетов.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является Губернатор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.