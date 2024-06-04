На ПМЭФ-2024 ожидается смена участников и тематики дискуссий

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году отразит глобальные изменения, происходящие в российской экономике.

По его словам, сейчас в отечественной экономике происходят серьезные внутренние процессы.

«В нашей экономике тот, кто был проигравшим, стал выигравшим, а тот, кто был выигравшим, стал проигравшим. И не все успели перестроиться», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik.

По его словам, на предстоящем ПМЭФ-2024 ожидается, что вместо «людей, которые импортировали что-то из-за рубежа», будет «очень много» отечественных промышленников, ориентированных на азиатские рынки и внутреннее производство. Клименко напомнил, что тем, кто занимался производством в РФ, часто говорили фразы по типу «делать вам нечего, давайте лучше привезем из Германии, откуда-то еще».

Таким образом, тематика и состав участников ключевого экономического форума страны претерпят существенные изменения, отражая трансформацию российской экономики, резюмировал председатель совета фонда.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Ожидается, что на форуме будет более 17,1 тыс. гостей и 3,4 тыс. журналистов из 136 стран.