На площадке II съезда министров в Подмосковье обсудили механизмы работы с бизнесом

В Подмосковье на площадке II съезда министров экономического развития субъектов РФ обсудили практику внедрения регионального инвестиционного стандарта и перспективы развития этого механизма. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область стала одним из первых российских регионов, внедривших все изначальные пять элементов регинвестстандарта. Вместе с тем, важно отметить, что регинвестстандарт — это саморазвивающийся механизм, который только обозначает рамки и выделяет направления развития инвестиционного потенциала субъектов РФ. Это эффективный практический инструмент поддержки инвесторов — экономический эффект от работы этой системы в Подмосковье уже оценивается в 6 млрд рублей, а общий объем сохраненных инвестиций в регионе составил более 98 млрд рублей. В результате сегодня эта практика является шестым обязательным элементом регинвестстандарта», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Пять элементов регионального инвестиционного стандарта Московская область внедрила в 2022 году. На этот момент региональный инвестстандарт состоял из пяти блоков. Инвестиционная декларация, в которой закреплены обязательства региона перед инвесторами. Инвестиционный комитет, созданный для оперативного решения проблем инвесторов, возникающих в ходе реализации проектов, для защиты их прав и интересов. Агентство развития, которое в режиме одного окна и пошагового сопровождения работает над привлечением частных инвестиций. Свод инвестиционных правил, описывающий алгоритмы, в том числе с использованием цифровых технологий, по ключевым для инвесторов направлениям. Инвестиционная карта, позволяющая максимально подробно информировать бизнес об инвестиционных объектах в регионе.

Зампред отметила, что ежедневно на инвестиционную карту на инвестпортале Подмосковья заходят около 2 тыс. предпринимателей.

В данный момент в качестве шестого обязательного элемента регинвестстандарта включен механизм обратной связи с бизнесом. Эта практика была разработана и внедрена в Подмосковье. Сейчас аналогичный механизм внедряют и 30 субъектов РФ, а в следующем году практика будет распространена по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.