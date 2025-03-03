На платформе «Мой экспорт» принимают заявки для отбора по получению господдержки

Стартовал прием заявок российских экспортеров на участие в отборе в целях предоставления поддержки на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК. Подать заявку экспортеры могут на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом Правительства РФ, реализующим данную меру поддержки. РЭЦ будет принимать заявки от компаний на компенсацию затрат по поставкам, осуществленным в III и IV кварталах 2024 года, а также в I и II кварталах 2025 года. Бюджет программы на 2025 год составляет 5 млрд рублей, возможно увеличение лимитов.

Прием заявок продлится до 18:00 (мск) 15 августа 2025 года.

В этом году Минсельхоз России внес изменения в программу компенсации транспортных расходов на экспорт продукции АПК. Так, экспортеры смогут компенсировать до 100% понесенных логистических затрат по поставкам приоритетной (молочной) продукции, до 50% затрат — по поставкам в наименее развитые страны и до 25% затрат — по остальным поставкам. Компенсировать можно затраты на транспортировку, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, а также несколькими из указанных видов транспорта. Максимальный размер поддержки для одной организации не устанавливается, однако он не должен превышать одной трети от стоимости отгруженной продукции.

Также в рамках данной меры поддержки предусмотрено распределение объемов господдержки по группам продукции АПК (перечень групп продукции установлен Решением о порядке предоставления субсидии), с возможностью перераспределения средств между группами продукции в случае наличия неиспользованных остатков. Так, 67% бюджета будет направлено на группу основной продукции (мясную, рыбную, овощную, кондитерскую и др.), 24% — на подсолнечное масло наливом, 6% — на зернобобовую продукцию и 3% — на молочную продукцию.

«Задача РЭЦ — обеспечить все необходимые условия для успешной реализации нашей продукции на международных рынках. Государственные программы поддержки экспорта направлены на активизацию экспортных поставок и развитие агропромышленного комплекса, что делает нашу продукцию более доступной за пределами страны. Именно эти виды поддержки являются одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов для стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности российских товаров», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

После подачи заявки экспортером, сервис на платформе «Мой экспорт» автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании установленным требованиям для участия в отборе. После завершения проверки данных, РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о возможности предоставления государственной поддержки и направляет его в Министерство сельского хозяйства России для принятия окончательного решения и выплаты поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.