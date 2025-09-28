На новом судоремонтном заводе в Мурманске будут ремонтировать атомные ледоколы
В новый судоремонтный завод в Мурманске инвестируют минимум 2 млрд рублей
Фото - © kkv1970. wikimapia/Wikipedia.org
Обновленный Мурманский судоремонтный завод (МСРЗ) будет ремонтировать, в том числе атомные ледоколы. Благодаря этому у него получится увеличить перечень услуг, рассказал журналистам гендиректор предприятия Петр Матюшенко, сообщает РБК.
В обновленный МСРЗ вложат минимум два млрд рублей. Предприятие будет ремонтировать все виды кораблей.
Работы будут делать на плавучем доке ПД-51. Его привезли к причалу Мурманского судоремонтного завода в августе 2025 года.
Матюшенко отметил, что это наиболее мощный док на Северо-Западе. Он обладает длиной 250 метров при ширине 50 метров. Суммарная грузоподъемность составляет 30 тыс. тонн. Док собираются запустить в январе-марте 2026 года.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.