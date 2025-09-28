На новом судоремонтном заводе в Мурманске будут ремонтировать атомные ледоколы

сегодня в 10:24

В новый судоремонтный завод в Мурманске инвестируют минимум 2 млрд рублей

Обновленный Мурманский судоремонтный завод (МСРЗ) будет ремонтировать, в том числе атомные ледоколы. Благодаря этому у него получится увеличить перечень услуг, рассказал журналистам гендиректор предприятия Петр Матюшенко, сообщает РБК .

В обновленный МСРЗ вложат минимум два млрд рублей. Предприятие будет ремонтировать все виды кораблей.

Работы будут делать на плавучем доке ПД-51. Его привезли к причалу Мурманского судоремонтного завода в августе 2025 года.

Матюшенко отметил, что это наиболее мощный док на Северо-Западе. Он обладает длиной 250 метров при ширине 50 метров. Суммарная грузоподъемность составляет 30 тыс. тонн. Док собираются запустить в январе-марте 2026 года.

