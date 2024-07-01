В России изменился порядок выплаты задолженности по кредитам

В РФ вступил в силу закон, по которому изменяется порядок выплаты задолженности по взятым кредитам, сообщается на сайте Госдумы.

Теперь при просрочке по кредиту сначала будут погашать задолженность по процентам, по основному долгу, проценты за текущий период платежей, основной долг за этот период, а уже потом — неустойку и иные платежи. Ранее неустойка стояла на третьей строчке в списке.

Принятый закон, таким образом, помогает заемщикам поскорее рассчитаться с долгом.

Кроме того, банк может потребовать от должника застраховать заложенное имущество и другой страховой интерес. Если страхование необязательно, то кредитор должен предложить сопоставимый вариант ипотеки без страховки. Также банк должен выдавать ипотеку на тех же условиях, если клиент сам оформил страховку у другой компании. Ранее подобные правила были только в отношении потребкредита.

Еще банк может повысить ставку по ипотеке, если клиент не исполняет обязанности по страхованию свыше 30 дней или при отказе от договора добровольного страхования в течение 14 дней после его заключения.

С 1 июля еще повысились надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. То есть более закредитованному человеку потребуется больший запас капитала, чтобы банк одобрил кредит. Это делает заем менее выгодным для банка и уменьшает шанс одобрения.