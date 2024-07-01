Клиентов НПФ будут информировать о пенсионных накоплениях

С понедельника россиян будут информировать о размере пенсионных накоплений, хранящихся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), сообщается на сайте Госдумы.

Данные сведения предоставляются через личный кабинет на портале госуслуг или при посещении клиентской службы Соцфонда России.

Ранее в стране также вступили в силу нормы об обязательном информировании россиян о пенсионных накоплениях, а также о размере будущей страховой пенсии по старости, формирующейся в Соцфонде.

Поправки по данному вопросу были седаны для устранения неравенства прав застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в Соцфонде, и лиц, формирующих средства в НПФ, а еще для повышения информированности людей о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии.