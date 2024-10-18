На Московском финансовом форуме рассказали о развитии системы госзакупок

В столице прошел Московский финансовый форум. Главной темой мероприятия стала трансформация суверенной финансовой системы в контексте реализации национальных целей развития и роста благосостояния страны. В рамках панельной сессии «Система госзакупок: новая реальность и векторы развития» руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал о практике Москвы по совершенствованию контрактной системы.

«Москва имеет широкую палитру возможностей для развития сферы госзаказа. Ключевые направления нашей работы — это рост доли закупок товаров отечественного производства, привлечение малого и среднего бизнеса к участию в госзакупках, а также увеличение числа заключенных контрактов на поставку инновационной продукции», — уточнил Пуртов.

Госзакупки являются одним из инструментов поддержки экономики в целом и отечественных поставщиков и производителей в частности. Для этого в столице применяются офсетные контракты, предусматривающие встречные инвестиционные обязательства поставщика.

С 2017 года столице было заключено 22 контракта на общую сумму более 400 млрд рублей на поставку медтоваров, элементов благоустройства городской среды, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.

Сейчас планируется расширить сферу применения офсетов на перспективные направления, такие как локализация производства IT-инфраструктуры для новой билетной системы московского транспорта, производства учебных БПЛА и сопутствующего оборудования, а также мощностей по утилизации транспортных средств и их комплектующих.

Пуртов также подчеркнул, что правительством Москвы осуществляется «донастройка» контрактной системы с помощью инструментов нормативного регулирования. При этом главной задачей в этой связи является сохранение баланса интересов поставщиков и заказчиков.

В качестве удобного межрегионального инструмента для проведения оперативных закупок малого объема глава ведомства отметил портал поставщиков, на котором работают муниципальные и государственные заказчики из 41 региона РФ.

«Функционал платформы позволяет малому и среднему бизнесу участвовать в государственных закупках, упрощая и максимально автоматизируя процесс. Сейчас на портале зарегистрировано уже более 350 тыс. предпринимателей, а каталог продукции включает 2,9 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключают более 1,5 тыс. контрактов», — прокомментировал он.

Московский финансовый форум состоялся 18 октября в Центральном выставочном зале «Манеж».