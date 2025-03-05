На московских заправках начался весенний рост цен на бензин

С начала года цены на топливо находились примерно в одинаковом диапазоне, повышения не наблюдалось. Однако в марте начался сезонный рост стоимости бензина на бирже. Как следствие бензин марки АИ-95 приблизился к 62 руб. за литр, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

С 1 января увеличились акцизы на топливо, и этот акциз «спрятан» в каждом литре бензина, напомнила она.

«Кроме того, многие трейдеры закупили немало зимнего топлива и не смогли его реализовать из-за теплой зимы. Сейчас зимнее топливо уже не требуется, но оно, занимая место, должно хранится на базах до начала нового зимнего сезона. Топливные компании из-за этого терпят убытки. Чтобы не терять в доходе, они будут вынуждены скоро поднять цены на дизельное топливо», — высказывает свое мнение Бунина.

Сейчас АИ-95 стоит уже 62 руб., и цена плавно растет к 63 руб., АИ-92 — 57 рублей.

По прогнозам эксперта, в течение весны рост цен на все виды топлива составит минимум 1 рубль, а дизель вырастет к лету на 2 руб. за литр и будет стоить 72 руб.

«Из-за роста цен на дизель и бензин у нас подорожают в том числе и услуги доставки», — резюмирует Бунина.