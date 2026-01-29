На Кубани рынок труда разворачивается от соискателя к работодателям

В 2026 году российский рынок труда явно претерпел изменения, переходя от преобладания соискателей к усилению позиций работодателей. Однако этот процесс происходит неравномерно и иногда болезненно, особенно в экономически активных регионах с высокой мобильностью населения, таких как Краснодарский край, сообщает kubanpress.ru .

По данным исследования SuperJob, соискатели стали более осмотрительны в обсуждении заработной платы, а работодатели — более придирчивы в вопросах удержания персонала. Удаленная работа из преимущества превратилась в базовое требование к условиям труда. Для Кубани, где сконцентрированы сферы сервиса, логистики, строительства, IT и туризма, эти тенденции формируют новую ситуацию на рынке труда.

Удаленный формат работы стал критическим фактором: почти 40% готовы уйти, лишь бы не возвращаться в офис. Наиболее показательным является отношение к дистанционной работе. 1600 респондентов из 344 городов России в случае полной отмены удаленной работы работодателем заявили, что будут принимать разные решения.

Так, 36% сотрудников, вероятнее всего, уволятся, а 34% согласятся вернуться в офис. Еще 30% затруднились с ответом. Таким образом, число тех, кто готов уволиться из-за отмены удаленки, превышает число согласных вернуться в офис. Особенно категоричны те, кто работает исключительно удаленно: 41% готовы уволиться и лишь 30% готовы работать в офисе.

Работники с гибридным графиком работы настроены более лояльно. Из них 39% согласны подчиниться и вернуться в офис, а 31% все равно захотят уволиться.

Для Кубани это особенно актуально. Регион давно стал центром внутренней цифровой миграции: сюда переезжают IT-специалисты, маркетологи, специалисты по продажам и сервису, сохраняя удаленные контракты с московскими и федеральными компаниями. Для них удаленная работа — не просто удобство, а основа образа жизни: жизнь у моря, работа на столицу. Для работодателя отмена удаленного формата работы для таких специалистов означает риск полной потери сотрудника, а не просто «перевод его за офисный стол».

