На инвестиционный портал Москвы в 2024 году зашли более 3 млн раз

За период с января по октябрь 2024 года на инвестиционный портал Москвы зашли более трех млн раз. Это на 30% больше, чем за тот же период в 2023 году, написал в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

На сайте работает около 40 электронных сервисов. Бизнесмены имеют возможность выбрать земельный участок или платформу для того, чтобы создать производство; запросить предоставление льготного кредита, помощь экспертов; найти информацию о торгах или взаимодействовать с тем или иным органом государственной власти.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году Москва и Минэкономразвития подписали меморандум. Согласно ему, будет разработан Единый инвестиционный портал России. За основу при его разработке будет взят московский.

Также в феврале 2024 года заработала инвестиционная карта России. Она функционирует на основе столичной системы. Платформа даст возможность выбрать площадку под любые задачи инвестора во всех частях РФ.

В 2025 году около 16 регионов РФ откажутся от использования своих региональных инвесткарт. Они перейдут на общероссийскую.