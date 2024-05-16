На форуме-выставке «Госзаказ» обсудили повышение эффективности системы закупок

Участники пленарного заседания XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» в Москве поговорили о повышении эффективности системы закупок для обеспечения технологического суверенитета, сообщили в пресс-службе форума.

Эксперты обратили внимание, что за последние несколько лет цифровая инфраструктура госзакупок проделала большую эволюцию.

«С точки зрения аналитики и прозрачности в сферу контроля казначейства из закрытого сегмента вернулись закупки объемом порядка 12 трлн рублей», — отметила замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе.

Одними из приоритетных задач казначейства являются реконструкция и цифровизация бюджетного процесса. Речь идет о внедрении системы автоплатежей в сфере госзакупок, которая позволит упростить работу предприятий.

Полная автоматизация процесса закупки включает в себя автоматическую формировку заявки на кассовый расход со всеми реквизитами. Благодаря этому процессу срок платежа может сократиться на 7 дней.

По словам директора департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли Алексея Матушанского, рассматриваемый Госдумой закон об унификации закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ также поможет решить задачи импортозамещения.

«Защитные инструменты нового закона в адрес российской продукции будут увязаны с правилами локализации производства. Мы делаем ставку на развитие балльной системы. Сегодня она введена по 19 отраслям из 28, и сейчас в правительстве находятся на рассмотрении еще 5 отраслей для внедрения балльной системы», — объяснил он.

Также на пленарном заседании подняли вопрос межведомственного взаимодействия, где ключевую роль играет законодательный блок. Зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта отметил, что депутаты уже создали экспертные советы. За счет них происходит анализ качества реализации приоритетных промышленных проектов, а также отслеживание поступающих от бизнеса предложений.