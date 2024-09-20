На форуме «Сделано в России» представят траекторию развития экспорта до 2030 года

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) раскрыл детали Международного экспортного форума «Сделано в России», который пройдет 14 октября в центре международной торговли в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В фокусе деловой программы в этом году — экономика российского экспорта в многополярном мире и обсуждение актуальных практических решений для экспортно ориентированного бизнеса.

«Активности на форуме традиционно посвящены главным вопросам внешней торговли. В этом году мы сделали акцент на достижении стратегических целей развития России, которые определены президентом. Будем с представителями бизнеса, власти и ведущими экспертами-практиками из разных стран говорить о том, как увеличивать экспорт и количественно, и качественно, как создавать конкурентоспособную и открытую миру инновационную экономику, а также как бизнесу масштабироваться в меняющихся условиях», — поделилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Главные треки форума «Сделано в России» раскрывают ключевые блоки вопросов внешней торговли России на современном этапе: рынки, экспортный потенциал и направления развития экспорта; программа «Сделано в России» и продвижение за рубежом; инфраструктура ВЭД; международная кооперация и стратегические партнерства; развитие экспорта креативных индустрий; кадры для экспорта.

Центральное событие форума — пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен», которая станет площадкой для диалога руководителей ведущих экспортных компаний, представителей власти и институтов развития, а также иностранных участников, которые обсудят существующие сегодня возможности масштабирования для российских экспортеров, меры поддержки при выходе и работе на зарубежных рынках, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества.

В течение дня участники форума смогут посетить более 20 сессий разных форматов: дискуссии, бизнес-диалоги, экспертные сессии, мастер-классы. Большое внимание будет уделено разбору конкретных кейсов и презентациям инструментов поддержки, которые будут полезны как начинающим, так и уже действующим экспортерам.

Форум «Сделано в России» также предоставит площадку для проведения деловых встреч и целевых переговоров российских компаний с зарубежными контрагентами. В 2023 году на полях форума состоялось более 500 встреч, давших старт новым международным партнерствам.

Кроме того, на форуме будет организована интерактивная выставочная зона для демонстрации современных российских технологических решений экспортно ориентированных отечественных компаний.

Для гостей форума будет работать ярмарка с возможностью приобретения товаров пищевой промышленности, народного потребления и продукции национальных художественных промыслов.

Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.

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