На форуме «Госзаказ» в Москве представили лучшие закупочные практики корпораций

Участники дискуссии «Корпоративные закупки: практика и перспективы» XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» в Москве обсудили варианты, необходимые в работе в рамках 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сообщили в пресс-службе форума.

По словам директора по закупкам «Дом.РФ» Диляры Башировой, российские поставщики, несмотря на опыт по выпуску отечественной продукции, отказываются выходить на рынок закупок. Как правило, они заинтересованы в долгосрочных правоотношениях.

«На возможностях долгосрочного планирования негативно сказывается отсутствие прозрачного регулирования в ценообразовании, предсказуемых последствий и полномочий по изменению цены, в том числе под влиянием рыночных факторов», — объяснила специалист.

Старший управляющий директор — директор департамента торгового финансирования Сбербанка России Татьяна Сатюкова указала на необходимость уделить внимание механизмам проверки контрагентов и подтверждению их квалификации. Речь идет об опыте заключения и исполнения долгосрочных договоров, а также практике применения аккредитивов и эскроу в сфере закупок.

Гендиректор БФТ-Холдинга Наталья Зейтениди напомнила, что наладить активное взаимодействие с корпоративным сектором удалось лишь после санкций 2022 года. Она отметила, что среди корпоративных заказчиков присутствует запрос в рамках трех технологических трендов.

«Это цифровая трансформация систем закупок, централизация и автоматизация закупочной деятельности, ЕНСИ нормализация номенклатуры», — сказала Зейтениди.

Также участники дискуссии поговорили о возможности унификации корпоративных реестров надежных поставщиков и пересмотре приоритетов ценового снижения в закупках в пользу других критериев эффективности.