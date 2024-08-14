На форуме «Армия-2024» представили разработки московских производителей

В международном военно-техническом форуме «Армия-2024» участвуют различные отечественные и иностранные производители, среди них есть и столичные заводы, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компании представляют высокотехнологичную продукцию — электронику, медицинское оборудование, измерительные приборы и многое другое.

«В Москве каждое третье предприятие высокотехнологичное. Компании внедряют искусственный интеллект, роботизированные линии и машинное зрение. Так, на военно-техническом форуме столичные промышленники представляют новые уникальные разработки и проверенные временем решения. Продукцию компаний используют в авиации, наземной технике, морских судах и во многих других сферах», — уточнил Гарбузов.

Мобильные системы для борьбы с БПЛА

Группа компаний «АСК» представляет на выставке три версии мобильных систем радиоэлектронной борьбы и разведки. Они обеспечивают безопасность для любых объектов от беспилотных летательных аппаратов.

«В условиях текущего времени от промышленности ожидают новых передовых разработок, а также поставок в самые короткие сроки. Наша компания делает все возможное для реализации поставленных задач и выпуска перспективных разработок в части средств РЭБ. Изделия зарекомендовали себя как надежные и востребованные, в том числе, как и для защиты объектов критической инфраструктуры, так и для специального транспорта и личного состава», — поделился гендиректор компании Сергей Чеботарев.

Столичный научно-производственный центр Автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина представляет на форуме 6 экспонатов, среди них — макет системы управления для летательных объектов, комплекс с беспилотным летательным аппаратом, комплекс воздушной разведки, электропривод, изготовленный из отечественных материалов и другие образцы техники.

Морской хронометр и медизделия

Московский производитель часов «Полет-Хронос» представил морской хронометр, корпус которого изготовлен из прозрачного полимера. Через него можно наблюдать за работой сложного часового механизма.

Промышленный холдинг «Эверс груп Рус» показал современные медизделия — мазевые сетчатые повязки, индивидуальный перевязочный пакет, лечебные косметические средства, пленки с повидон-йодом для проведения операций, перевязочные средства и многое другое.

Резиденты «Технополис Москва»

Также свыше 10 компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» принимают участие в выставке.

Предприятие «Некс-Т», выпускающее интерактивное оборудование и дисплеи под брендом NexTouch, представило свои новейшие высокотехнологичные устройства, которые широко применяются в ключевых сферах экономики России. На стенде компании можно увидеть дисплеи и материнскую плату на базе отечественных процессоров.

Предприятие «Хирана +», специализирующееся на выпуске наркозно-дыхательной техники, представила три своих изделия — аппарат высокочастотной вентиляции легких, устройство искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат для проведения всех видов анестезии.

Компания «Моторика» показала тяговые и бионические протезы пальцев, кистей, предплечий, плеча для взрослых и детей от 2-х лет, а также нейростимуляторы и протезы для нижних конечностей.

Резидент ОЭЗ Москвы «Медплант» продемонстрировал автомат для проведения непрямого массажа сердца, новый усовершенствованный рюкзак для волонтеров и военнослужащих и сумку-ролл трансформер для размещения медобеспечения в эвакуационном транспорте и обычного ношения.