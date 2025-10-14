На финансирование беспилотников в России выделят меньше денег
Фото - © РИА Новости
Минпромторг России собирается уменьшить финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на БПЛА на три года. В 2024 и 2025 годах, с момента запуска нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), в рамках ГГЗ выделили 7,11 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
На 2026–2028 годы на это из бюджета собираются направить около 2,3 млрд рублей, или по 750 млн рублей ежегодно. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.
Представитель Минпромторга России рассказал, что 2,3 млрд рублей получит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). В апреле 2024 года она стала квалифицированным базовым заказчиком. Она будет консолидировать спрос государственных заказчиков и распределять его на изготовителей БАС.
Представитель ГТЛК рассказал, что есть большой спрос на беспилотники со стороны федеральных и региональных ведомств на 2026 год. Большинству необходимы легкие БАС — мультироторы и самолеты.
Рекордным был ГГЗ на беспилотники в 2024 году. Тогда законтрактовали передачу 2,7 тыс. беспилотников на 6,074 млрд рублей.
