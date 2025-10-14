На финансирование беспилотников в России выделят меньше денег

Минпромторг России собирается уменьшить финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на БПЛА на три года. В 2024 и 2025 годах, с момента запуска нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), в рамках ГГЗ выделили 7,11 млрд рублей, сообщают « Ведомости ».

На 2026–2028 годы на это из бюджета собираются направить около 2,3 млрд рублей, или по 750 млн рублей ежегодно. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Представитель Минпромторга России рассказал, что 2,3 млрд рублей получит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). В апреле 2024 года она стала квалифицированным базовым заказчиком. Она будет консолидировать спрос государственных заказчиков и распределять его на изготовителей БАС.

Представитель ГТЛК рассказал, что есть большой спрос на беспилотники со стороны федеральных и региональных ведомств на 2026 год. Большинству необходимы легкие БАС — мультироторы и самолеты.

Рекордным был ГГЗ на беспилотники в 2024 году. Тогда законтрактовали передачу 2,7 тыс. беспилотников на 6,074 млрд рублей.

