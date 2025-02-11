На фармацевтическом заводе «Велфарм-М» запущено новое производство

Столичное предприятие «Велфарм-М» по условиям офсетного контракта будет поставлять городу препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 международным непатентованным наименованиям, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом, в течение пяти лет столица получит почти 242 млн единиц продукции.

«Производственные линии второй очереди занимают порядка 5 тыс. кв. метров. Тут смогут работать почти 550 человек. Теперь общая площадь чистых производственных помещений „Велфарм-М“ составляет порядка 15 тыс. кв. м. Завод входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера в „Алабушево“ ОЭЗ „Технополис Москва“. В феврале прошлого года с производителем подписан второй офсет по выпуску противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям», — заявил градоначальник.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы добавили, что поставки должны начаться уже в 2027 году.

«Механизм офсетных контрактов — это возможность не только локализовать производство наиболее востребованных лекарственных средств, но и разрабатывать передовые технологии внутри страны. „Р-Фарм“ заключил уже три офсетных договора с Правительством Москвы, которые позволят обеспечить пациентов необходимыми препаратами для лечения тяжелых и опасных заболеваний. Это долгосрочная гарантия доступности важнейших лекарств, стабильность для системы здравоохранения и развитие фармацевтической отрасли. Такой формат сотрудничества создает устойчивую систему, в которой выигрывают и город, и пациенты, и производители», — поделилась директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области «Р-Фарм» Екатерина Плиева