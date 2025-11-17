На фабрике в Лобне прошла экскурсия для участников СВО

В рамках проекта «Промтуризм» состоялась очередная экскурсия на промышленные предприятия Московской области для участников СВО и членов их семей. Местом очередного мероприятия стала фабрика современной выпечки «Пастричи» в г. о. Лобня. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экскурсия позволила участникам ознакомиться с производственными процессами, увидеть этапы приготовления продукции и узнать о ее истории и развитии. Жены и дети бойцов также с интересом посетили цеха, посмотрели и оценили процесс изготовления выпечки.

Фабрика работает в городе с 2011 года и за это время вышла на широкий рынок. Продукцию компании можно встретить в магазинах по всей России. Круассаны и маффины «Пастричи» не уступают европейским аналогам. Особенная уникальность продукции заключается в использовании только ингредиентов российского производства, при этом изделия соответствуют стандартам качества международного уровня.

Компания «Пастричи» многократно отмечена престижными наградами и премиями, что подтверждает высокие стандарты производства и признание на рынке.

Экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» проводятся по инициативе Правительства Московской области при поддержке промышленных предприятий региона.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.