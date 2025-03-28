На «Дне московского ГЧП» обсудили развитие государственно-частного партнерства

Перспективы развития государственно-частного партнерства в столице стали темой обсуждения на мероприятии «День московского ГЧП». В рамках стратегической сессии, посвященной перспективным проектам ГЧП, собрались представители федеральных органов власти, Правительства Москвы, банковского сектора, институтов развития и деловых кругов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Организатором выступило Городское агентство управления инвестициями, находящееся в ведении департамента инвестиционной и промышленной политики столичного правительства.

Как отметил Гарбузов, Москва предоставляет инвесторам возможности для реализации самых смелых инициатив во всех отраслях экономики — от высокотехнологичных производств и дорожного строительства до сферы здравоохранения, образования и культуры. Через механизмы концессий создаются знаковые городские объекты, соответствующие современным стандартам качества, технологий и социального обслуживания.

«Москва лидирует и по офсетным контрактам. Мы заключили уже 30 таких договоров, что на сегодняшний день составляет почти 80 процентов от общего количества офсетов в России. Мы продолжим реализацию проектов ГЧП в высокотехнологичных отраслях, в том числе чтобы решить задачу технологического лидерства, поставленную президентом России Владимиром Путиным», — сказал Гарбузов.

В ходе пленарной сессии обсуждались особенности реализации проектов ГЧП в Москве, актуальные тенденции и вопросы координации между всеми участниками процесса: городом, бизнесом и банками. Эксперты выделили промышленность как наиболее перспективное направление для ГЧП в ближайшем будущем, что связано с растущей потребностью в создании технопарков для предприятий малого и среднего бизнеса.

По словам директора городского агентства управления инвестициями Андрея Балука, Москва активно использует различные формы государственно-частного партнерства: концессии на строительство и модернизацию городской инфраструктуры, офсетные контракты с промышленными предприятиями, соглашения о создании рабочих мест с застройщиками.

«В совокупности Москвой заключено более 750 различных соглашений на сумму 6,5 трлн рублей, предусматривающих тот или иной механизм государственно-частного партнерства», — рассказал Балук.

Сбербанк поддерживает инициативы московских властей по повышению эффективности городской экономики, включая развитие ГЧП как важного инструмента привлечения инвестиций в социально значимые проекты.

«Федеральные госпрограммы и меры поддержки создают благоприятные условия для привлечения внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты», — отметила начальник Центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская.

Благодаря долгосрочной государственной поддержке банк одобрил финансирование более 400 проектов на сумму 330 млрд рублей. Среди наиболее востребованных мер эксперты выделили адресное субсидирование процентных ставок на длительный срок для проектов технологического суверенитета.

«Одним из наиболее перспективных новых направлений является использование концессий для создания инженерной и социальной инфраструктуры в проектах КРТ», — пояснила Багинская.

Она уточнила, что такие инициативы сегодня особенно актуальны как для Москвы, так и для других регионов.

Управляющий директор АО «ДОМ.РФ» Александр Аксаков пояснил, что привлечение частных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты позволяет решать важные городские задачи, включая повышение качества проектов, рост инвестиционной активности и создание уникальных социально значимых объектов.

Он подчеркнул, что Москва с каждым годом становится лучше, повышается качество жизни горожан — строятся новые транспортные развязки, открываются станции метро, объекты культуры и спорта, развивается дорожная сеть.

«За всем этим успехом в том числе стоят концессионные соглашения. На сегодняшний день в Москве реализуется по договорам ГЧП более 50 проектов в различных отраслях. В текущей ситуации высоких процентных ставок наиболее востребованными являются именно льготные механизмы привлечения финансирования, такие как инфраструктурные облигации», — сказал Аксаков.

Он добавил, что они выгодны как государству, так и заемщикам, поскольку сочетают рыночное финансирование с субсидированием процентных ставок, создавая мультипликативный эффект.

С 2013 года Москва заключила с инвесторами 8 концессионных соглашений и 1 договор ГЧП в сферах образования, спорта, здравоохранения, дорожного строительства, ЖКХ и гостиничного бизнеса с общим объемом инвестиций около 128 млрд рублей.

Четыре проекта ГЧП уже реализованы. С 2019 года в Мещанском районе функционирует Московский международный онкологический центр, оказывающий медицинские услуги населению.

В сентябре 2023 года на западе столицы открылся проспект Багратиона — крупнейший проект ГЧП, реализованный Правительством Москвы. Общая протяженность магистрали со всеми съездами и искусственными сооружениями составляет около 22 км.

В октябре 2023 года в рамках первого экологического ГЧП-проекта заработал завод по утилизации электронной техники.

В сентябре 2024 года начала работу школа «СКОЛКА», рассчитанная на 825 учащихся.