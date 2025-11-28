На 22%: акроэксперт рассказал о росте цен на ананасы к Новому году

Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко заявил, что производство ананасов в России в 2025 году выросло на 16%, но к Новому году цены на них вырастут примерно на 22%, сообщает Life.ru .

«При этом за ноябрь, последний месяц, цена увеличилась примерно на 7%. Мы ожидали такой рост цен. Ананасы являются традиционным новогодним фруктом на столе у многих россиян, поэтому идет сезонное предновогоднее подорожание», — сказал эксперт.

По его словам, примерно четыре пятых всех ананасов импортируются из Коста-Рики, известной своими разнообразными сортами этого тропического фрукта. На данный момент цены в магазинах колеблются в диапазоне от 600 до 1200 рублей за килограмм. Панченко предполагает, что ближе к праздничным дням цена может вырасти еще на 10-15 процентов, что в итоге приведет к общему увеличению стоимости до 22%.

Он также отметил, что не ожидает возникновения дефицита ананасов. По его мнению, после пикового спроса в новогодние праздники цены постепенно вернутся к прежним значениям, позволяя постоянным потребителям приобретать фрукты без каких-либо изменений.

