На 2-4%: экономист спрогнозировала подорожание бензина

Преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова заявила, что бензин АИ-92 в России в октябре может подорожать на 2-4% по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Газета.ru .

«Российский рынок топлива, вероятно, сохранит тенденцию к росту цен, но без резкой волатильности: рост будет умеренным. Во-первых, сохраняется высокая стоимость бензина на бирже — котировки АИ-92 и АИ-95 находятся на рекордных уровнях. Во-вторых, на цены топлива продолжает давить повышение акцизов», — объяснила эксперт.

По ее словам, на ситуацию также влияют ограничения в логистике и производстве, в том числе ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и перебои в поставках.

При этом шаги правительства, в том числе временная приостановка вывоза горючего, способствуют стабилизации цен и удержанию их от скачка на автозаправочных станциях. В связи с этим, ожидаемый рост цен в октябре, по мнению Цикановой, будет выглядеть как постепенное увеличение, а не резкий скачок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.