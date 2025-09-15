На 17,8 млрд рублей пополнился бюджет Подмосковья за счет аренды недвижимости

В Подмосковье за 8 месяцев в рамках вовлечения земельных участков и имущества в хозяйственный оборот бюджеты городских и муниципальных округов увеличились на 17,8 млрд рублей. По итогам работы три муниципалитета показали наилучший результат по распоряжению землей и имуществом. Лучшую практику продемонстрировали Павлово-Посадский, Черноголовка и Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«В муниципальные бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья с начала года из запланированных 26,8 млрд рублей поступило 17,8, что на 0,5 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за август обеспечили Одинцово, где в бюджет поступило 140 млн рублей, в Истре — 104 млн рублей и в Мытищах поступления составили 94 млн рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

К примеру, в Орехово-Зуево на торгах реализовано нежилое помещение свободного назначения площадью 740,3 кв. м, которое длительное время не использовалось, за 26,7 млн рублей. В Волоколамске за август через аукцион арендованы четыре участка под ИЖС и два под хранение автотранспорта общей площадью более 1 гектара, в результате чего бюджет Волоколамского округа будет пополнен на сумму свыше 6,1 млн рублей. В первую неделю сентября в Коломне проданы три земельных участка площадью более 4 тыс. кв. м под индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 5,5 млн рублей. А в Лотошино реализовали нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности площадью 198,90 кв. м, более чем за 8 млн рублей.

Организатором всех проходящих торгов в муниципальных образованиях является Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

«С начала 2025 года мы наблюдаем рост спроса на аукционы по продаже земельных участков, что свидетельствует о повышении интереса граждан к приобретению земли под строительство жилого дома сразу в собственность. От продажи земельных участков муниципальные бюджеты уже получили более 1,1 млрд. руб.», — подчеркнул Мартирос Саркисян, директор ГКУ МО «Региональный центр торгов».

Лидерами по исполнению плановых показателей по итогам восьми месяцев 2025 года стали городские округа: Павлово-Посадский, где план выполнен на 139%, Черноголовка выполнила план на 128%, в Серебряных Прудах — на 103%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.