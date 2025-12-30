На 15% за неделю: эксперт оценил рост цен на чай в России

С 20 по 27 декабря в российских магазинах на 15,7% подорожал черный чай, сообщает Газета.ru .

«Значение Индекса Мишек выросло на 1,0% по сравнению с его повышением на 0,6% неделю назад. За неделю выросли цены на черный чай „Акбар“ (+15,7%), морковь (+4,8%) и бананы (+4,6%)», — заявил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По его словам, одновременно снизились цены на конфеты «Мишка конопатый» и на курицу бренда «Каждый день», а стоимость остальных товаров в индексе не изменилась. За год подешевели сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-26,9%), морковь (-18,5%), бананы (-15,0%), яйца «Окские» категории С1 (-10,8%) и черный чай «Акбар» (-1,2%).

В результате годовое выражение Индекса Мишек выросло на 3,4% по данным на 27 декабря.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.