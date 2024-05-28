Производство уникальных продуктов питания запустили в Красноармейске

Восемь видов замороженных смузи из северных ягод, экзотических фруктов, специй и овощей начал выпускать завод в подмосковном Красноармейске. Процесс производства полностью автоматический. Сейчас завершается наладка оборудования. Его специально собирали для нужд подмосковного предприятия в Китае. Часть узлов сложного агрегата отечественного производства.

«Буквально на днях мы запустили производство полезных смузи. Этот продукт содержит максимальное количество натуральных ингредиентов — ягоды, овощи, фрукты, специи, зелень и другое. Не содержит никаких консервантов и рафинированной продукции. Наши смузи могут стать заменой перекусу или дополнением к основному приему пищи. Это функциональное питание, которое нацелено на определенные запросы человека. Сейчас в нашей линейке восемь видов смузи. Их названия сами говорят за себя. Например, есть смузи для очищения организма или для укрепления иммунной системы» Марина Букашкинкина соучредитель компании «MOZZI» и руководитель направления по производству смузи

Специальное оборудование обеспечивает выпуск 33 тыс. готовых смузи в месяц при 8-часовом рабочем дне. Чтобы попасть в цех, нужно соблюсти требования гигиены — надеть спецодежду, сменить обувь. На предприятии пока работает чуть больше 10 человек. Они следят за работой автоматизированной линии, упаковывают и отправляют смузи в камеры для шоковой заморозки, где хранится готовый продукт. В точки продажи их доставляют в переносных морозильных контейнерах. Срок годности смузи — 1 год. Сейчас их можно купить в Подмосковье в специальных вендинговых аппаратах. Но в будущем производители нацелены на экспорт.

«Мы очень верим наш продукт, в его пользу и результативность. В июне мы примем участие в крупнейшей продовольственной выставке в Санкт-Петербурге. Несколько мероприятий посетим в Московской области этим летом. В сентябре будем участвовать на международной выставке в Москве. И конечно, мы нацелены на экспорт. Рассматриваем рынки Азии и арабских стран» Марина Букашкинкина соучредитель компании «MOZZI» и руководитель направления по производству смузи

По ее словам, штат работников будет увеличиваться, а производство — расширяться. Помимо смузи в ближайшее время будет налажен выпуск полезных вафель и напитков. Оборудование уже установлено в цехах.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.