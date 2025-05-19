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МВФ: развитию Европы угрожает старение населения и проблемы в энергетике

Европейские страны начали сталкиваться с проблемой развития из-за старения населения, из-за чего производительность труда падает. Проблемы в сфере энергетики также негативно сказываются на развитии, об этом сообщили в Международном валютном фонде (МВФ), пишет РИА Новости .

«Великий европейский проект остается незавершенным, население стареет, изменение климата требует внимания, а также существует тревожный разрыв в производительности труда с наиболее динамично развивающимися экономиками», — говорится в сообщении МВФ.

Европейский рост в том числе замедлился из-за неопределенностей в торговле и политике. Инфляция также замедляется из-за слабого спроса на энергоносители.

Показатели глобального роста в 2025 году составят 2,8%. Это связано с сохраняющейся неопределенностью в торговле и политике.