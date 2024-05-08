МВФ рассказал о разделении мировой экономики на 3 блока

Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий разделилась на три блока. Сюда вошли страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства, сообщает РИА Новости.

В Международном валютном фонде (МВФ) отметили, что тенденция разделения мировой экономики на отдельные группы привела к тому, что выросло количество торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции. Их совокупное число в 2023 году превысило 3 тыс.

Также в МВФ рассказали, что с 2017 по 2023 год доля Китая в импорте в США уменьшилась на 8%. Это связано с растущими противоречиями Пекина и Вашингтона.

Помимо этого, фонд сообщил, что прямая торговля между РФ и Западом рухнула из-за конфликта на Украине.