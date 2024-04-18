МВФ оценил потребность бюджета Украины на этот год в 42 млрд долларов Экономика сегодня в 18:28 Фото - © Семён Прудий / Фотобанк Лори

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что из-за ударов по украинской инфраструктуре в этом году стране нужно будет не менее 42 млрд долларов, сообщает «Коммерсант».

По словам Георгиевой, Украине могут предоставить данную сумму, поскольку поддержка со стороны союзников по-прежнему стабильна. «У нас есть уверенность, что эти потребности будут удовлетворены. Мы должны будем продолжать внимательно следить за ситуацией в стране». Кристалина Георгиева Директор-распорядитель МВФ Также директор рассказала, что конфликт на Украине необходимо закончить.