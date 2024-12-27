МВФ: доля доллара в мировых резервах рухнула до минимума за последние 30 лет

По итогам третьего квартала доля доллара в мировых валютных резервах обновила минимум за последние три десятилетия, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Таким образом, доля доллара в международных резервах уменьшалась два квартала подряд — за период с июля по сентябрь она упала на 0,85 п.п., а за весь год — на 1,8 процентного пункта. Согласно квартальным итогам, показатель снизился до 57,4 процента — это минимум с начала опубликования статистики — 1995 года.

Еще за третий квартал потерял свои позиции швейцарский франк за прель-июнь его доля опустилась до минимальных с конца 2021 года 0,17 процента.

А вот у евро дела шли хорошо: в третьем квартале его доля повысилась до 20,02 процента, в то время как в апреле-июне составляла в общей сложности 19,75 процента.

Кроме того, валюты не из числа резервных прибавили 0,23 п.п. — они заняли 4,46% от всех резервов.

Доля денежной единицы Японии, йены, выросла за квартал на 0,22 п.п. — до 5,82. В настоящий момент это является максимальным значением с марта 2021 года.

Тренд на снижения китайской валюты, юаня, тоже развернулся — спустя сокращение в течение 9 кварталов подряд в июле-сентябре доля незначительно выросла — до 2,17%.

Доли фунта стерлингов и австралийского доллара также подросли на 0,03 п.п., а канадского доллара — на 0,06 п.п.