МВФ: доля доллара в мировых резервах рухнула до минимума за последние 30 лет
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По итогам третьего квартала доля доллара в мировых валютных резервах обновила минимум за последние три десятилетия, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
Таким образом, доля доллара в международных резервах уменьшалась два квартала подряд — за период с июля по сентябрь она упала на 0,85 п.п., а за весь год — на 1,8 процентного пункта. Согласно квартальным итогам, показатель снизился до 57,4 процента — это минимум с начала опубликования статистики — 1995 года.
Еще за третий квартал потерял свои позиции швейцарский франк за прель-июнь его доля опустилась до минимальных с конца 2021 года 0,17 процента.
А вот у евро дела шли хорошо: в третьем квартале его доля повысилась до 20,02 процента, в то время как в апреле-июне составляла в общей сложности 19,75 процента.
Кроме того, валюты не из числа резервных прибавили 0,23 п.п. — они заняли 4,46% от всех резервов.
Доля денежной единицы Японии, йены, выросла за квартал на 0,22 п.п. — до 5,82. В настоящий момент это является максимальным значением с марта 2021 года.
Тренд на снижения китайской валюты, юаня, тоже развернулся — спустя сокращение в течение 9 кварталов подряд в июле-сентябре доля незначительно выросла — до 2,17%.
Доли фунта стерлингов и австралийского доллара также подросли на 0,03 п.п., а канадского доллара — на 0,06 п.п.