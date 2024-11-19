«МТШ» проведет серию вебинаров по основам промышленного дизайна

Проект «Московская техническая школа» совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» проведут бесплатный онлайн-курс «Основы промышленного дизайна», сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В числе спикеров онлайн-курса — ведущие специалисты индустрии: шеф-дизайнеры, основатели студий, школ и профессиональных веб-ресурсов. По завершении обучения участников ждет итоговое тестирование. По его результатам им выдадут сертификаты о прохождении онлайн-курса.

«Промышленный дизайн — один из эффективных инструментов, который позволяет предприятиям создавать удобную, функциональную и узнаваемую продукцию. Его поступательное развитие способствует повышению конкурентоспособности компаний, снижению затрат на производство и, как следствие, росту экономической эффективности. Мы придаем особое значение промдизайну и создаем все необходимые условия для его становления. Так, цикл вебинаров „Московской технической школы“ познакомит слушателей с историей и принципами промышленного дизайна, трендами и методами изготовления современной продукции. Обучение рассчитано на 16 академических часов», — уточнил Гарбузов.

Обучение начнется 26 ноября, для участия необходима предварительная регистрация.

«Знание принципов создания успешного продукта поможет в развитии бизнеса. Мы разработали актуальную программу, полезную разным аудиториям. Для специалистов курс — это погружение в специфику дизайн-процесса, а для заинтересованной молодежи — отличная возможность примерить на себя современную и востребованную профессию», — подчеркнула генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» Дарья Топильская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы решить проблему их нехватки, в 2021 году Правительство Москвы вместе с крупными университетами и компаниями открыло проект «Московская техническая школа».