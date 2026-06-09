Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что малый и средний частный бизнес играет очень важную роль в жизни государства.

По словам Медведева, МСП формирует не менее пятой части экономики страны. Это стало возможным и благодаря решениям партии «Единая Россия».

«Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступает двигателем перемен в экономике. Сейчас самый наглядный пример — это вклад частной инициативы в обеспечение наших вооруженных сил в ходе специальной военной операции. На самом деле, по-честному скажу, это даже для меня было неожиданно», — сказал Медведев во время пленарного заседания отчетно-программного форума партии «Есть результат!».

Председатель Совбеза отметил, что многие частные компании инвестировали в развитие беспилотных систем, а также в реабилитацию участников СВО при поддержке «Единой России».

Профильная тема итогового партийного форума, который проходит 9 июня, — совершенствование цифровых сервисов и механизма предоставления электронных госуслуг россиянам. В форуме принимают участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Александр Новак, губернаторы регионов ЦФО, ветераны спецоперации, бизнесмены, общественники, представители профильных министерств.

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