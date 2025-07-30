Можно выдохнуть: россиянам не стоит ждать доллар по 150 рублей

Экономист Зельцер: ни о каких 150 руб за доллар нечего и говорить

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что после нового ультиматума президента США Дональда Трампа россиянам не стоит опасаться доллара по 150 рублей, сообщает Газета.ru .

По его словам, известный своими сделками Трамп вполне может снова пойти на уступки. Однако даже в случае введения пошлин российская экономика и ключевые торговые партнеры сумеют адаптироваться и найти обходные пути.

В краткосрочной перспективе расширение риск-премии в курсе рубля вызывет скачки валюты, что вполне объяснимо из-за высокой доли спекуляций на биржевых торгах. Геополитическая напряженность оказывает влияние на курс рубля, но не является определяющим фактором, подчеркнул эксперт. Гораздо большее значение имеет баланс между экспортными и импортными операциями, а также снижение ключевой ставки ЦБ, что облегчает корпоративное финансирование и способствует отскоку иностранных валют от двухлетних минимумов.

«Но ни о каких алармистских целях — к 150 рублей за доллар — нечего и говорить. По максимуму ожидается среднесрочное движение курса доллара в диапазон 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей», — добавил Зельцер.

По его мнению, девальвация рубля не предвидится, но у иностранных валют есть потенциал для существенного отскока после продолжительного обвала.

29 июля курс доллара кратковременно поднимался выше 83 рублей, а евро — до 95 рублей. Днем ранее доллар впервые с мая превысил отметку в 83 рубля на фоне заявления Трампа о намерении сократить срок, отведенный России на урегулирование украинского конфликта, с 50 до 10–12 дней. В случае несоблюдения условий, он пригрозил ввести вторичные пошлины в размере около 100% на товары из стран, сотрудничающих с РФ, что фактически означало бы запрет на экспорт в США для партнеров Москвы.