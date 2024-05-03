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Можин: БРИКС может предложить альтернативу при крахе доллара

При возможном крахе доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить миру альтернативу, включая валюту с обеспечением биржевыми товарами, сообщил исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Про недостатки нынешней системы сейчас пишут очень много», — сказал Можин в интервью РИА Новости.

По его словам, государствам-участникам БРИКС можно создать учетную единицу, а также построить ее на корзине из валют пяти стран союза, среди которых юань, рупия, рубль, реал и ранд.

Как уточнил исполнительный директор от РФ в МВФ, указанное предложение сейчас обсуждается.