«Мотовилихинские заводы» продадут запчасти для РСЗО на торгах

Конкурсный управляющий банкротящегося ПАО «Мотовилихинские заводы» объявил проведение закрытого аукциона по продаже имущества, ограниченного в обороте. Его начальная цена составляет 204,32 млн рублей, сообщает «Коммерсант» .

По данным ЕФРСБ, продать хотят запасные части, инструменты и принадлежности для боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), транспортно-заряжающих машин, а также оборудования для обслуживания.

Торги будут закрытыми будет закрытыми. Участвовать в них смогут только те, у кого есть лицензия на производство вооружений и боеприпасов, в частности, РСЗО.

«Мотовилихинские заводы» производят артсистемы, продукцию гражданского назначения, металлургию. Данное предприятие признали банкротом в марте 2018 года.